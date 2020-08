Rivaldo: “Per il Barça sarebbe un dramma perdere Messi a zero” (Di giovedì 27 agosto 2020) Rivaldo, ex stella del Barcellona, ha parlato di Lionel Messi e del suo addio annunciato. Queste le parole del brasiliano rilasciate a Betfair: “Sono triste nel constatare che Messi potrebbe andarsene in questo modo. In un momento così complicato a causa della recente crisi sarebbe un dramma se il Barça dovesse perdere la sua più grande stella senza aver ricevuto nulla in cambio. Il Manchester City sarebbe la migliore opzione. Nonostante l’età, Messi può giocare ancora altri anni ad alti livelli e se ha l’opportunità di farlo con Guardiola brillerà anche in Inghilterra. Farebbe grandi cose in Premier League.” Foto: Mundo Deportivo L'articolo Rivaldo: “Per il ... Leggi su alfredopedulla

bonko89 : @Mzucchiatti95 Che tonni questi hanno preso i migliori giocatori tipo rivaldo Ronaldinho e tutti hanno finito la ca… - morelli_rinaldo : RT @BettoMandolini: @morelli_rinaldo Beh, Rivaldo 10 arrivò, Ronaldinho 10 arrivò, ora manca Messi 10 per fare il tris - BettoMandolini : @morelli_rinaldo Beh, Rivaldo 10 arrivò, Ronaldinho 10 arrivò, ora manca Messi 10 per fare il tris - FcInterNewsit : Rivaldo: 'Per il Barça sarebbe un dramma perdere Messi a zero. City con Guardiola l'opzione migliore per Leo' - MercatoInNumeri : #Messi: per quanto concerne l'ingaggio, presumibilmente, verrebbe livellato con quello di CR7 e non il contrario. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivaldo “Per Galliani e Sacchi: “Dopo 30 anni il nostro Milan è ancora un esempio” La Gazzetta dello Sport