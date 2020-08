Ritiro del Napoli in Abruzzo, attivato protocollo di sicurezza grandi eventi (Di giovedì 27 agosto 2020) L'Aquila - L’Abruzzo ha scelto da un anno di occuparsi di grandi eventi , di promuovere il brand regionale al di fuori dei confini regionali. Un metodo che sta dando i suoi frutti. Lo fa nel pieno rispetto delle regole per fronteggiare la diffusione del virus con le migliori condizioni possibili di sicurezza e tutela dei cittadini in occasione dei grandi eventi che ospita in queste settimane d’agosto. Il messaggio arriva da Castel di Sangro che in questi giorni accoglie il Ritiro della squadra di calcio di serie A del Napoli la cui presentazione è avvenuta ieri alla presenza del Presidente della Giunta regionale “Ci stiamo occupando rigorosamente delle misure di contenimento del coronavirus – ha commentato l "assessore ... Leggi su abruzzo24ore.tv

sscnapoli : Al Palasport di Castel di Sangro ha inizio la conferenza stampa di presentazione del ritiro con @ADeLaurentiis, Edo… - forumJuventus : ?? Juve, le prime immagini del ritiro bianconero ??? Domani alle 15 conferenza di Pirlo ?? - sscnapoli : ??La SSC Napoli è lieta di annunciare l'apertura di 4 Official Store a Castel di Sangro, sede del ritiro azzurro 202… - scianciotta : Il ritiro del #Napoli a Castel di Sangro? Una straordinaria operazione di marketing territoriale. La mia intervista… - 1000Cuori : Stadio - Il Bologna scalda il motore in vista del ritiro -