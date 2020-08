Rimborso 730 in busta paga troppo basso: e il resto? (Di giovedì 27 agosto 2020) Per chi, alla presentazione della dichiarazione del 730, risulta a credito è previsto il Rimborso di tale credito o in busta paga o tramite pagamento diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate. I lavoratori dipendenti che hanno un sostituto di imposta, solitamente, ricevono tale Rimborso in busta paga o in un’unica soluzione (se l’importo non è troppo elevato) o al limite in un massimo di 5 rate. Rimborso 730 non intero Una lettrice, preoccupata, scrive per chiedere: Buon giorno nella busta paga di agosto mi e stato rimborsato le spese del 2019 che sono di € 875,00 ma in busta paga hanno rimborsato 686,46 la domanda è ... Leggi su notizieora

Affinché i contribuente possa ricevere il rimborso derivante dalla propria dichiarazione dei redditi, può comunicare il codice IBAN del proprio conto corrente. Vediamo in che maniera si può effettuare ...

