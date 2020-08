Report settimanale Covid: età media scende a 29 anni, casi in aumento (Di venerdì 28 agosto 2020) Il monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Italia, nel periodo 17-23 agosto, conferma per la quarta settimana di fila l'aumento dei nuovi casi con un'incidenza cumulativa nelle ultime due settimane (dal 10 al 23 agosto) "di 14.93 per 100mila abitanti, in aumento dal periodo 6-19 luglio e simile ai livelli osservati all’inizio di giugno".A scendere è l’età media dei contagiati che nell’ultima settimana si è portata a 29 anni. Il Report segnala "un cambiamento nelle dinamiche di trasmissione (con emergenza di casi e focolai associati ad attività ricreative sia sul territorio nazionale che ... Leggi su blogo

