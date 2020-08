Monte Rosa, salvata un’escursionista dopo due giorni in un crepaccio (Di giovedì 27 agosto 2020) Un’escursionista salvata sul Monte Rosa dopo due giorni trascorsi dentro un crepaccio. Per la donna nessuna grave conseguenza a parte una leggera ipotermia. Brutta avventura per un’escursionista russa residente in Germania, precipitata in un crepaccio sul massiccio del Monte Rosa. La donna, sprovvista dell’attrezzatura necessaria per affrontare l’escursione sul ghiacciaio, è finita sul fondo di … L'articolo Monte Rosa, salvata un’escursionista dopo due giorni in un crepaccio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

