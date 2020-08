Left 4 Dead 2 avrà un inaspettato nuovo update dopo 11 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Sono passati quasi 11 anni da quando Left 4 Dead 2 è stato pubblicato. negli ultimi tempi Valve si è data da fare per pubblicare una serie di aggiornamenti che hanno corretto una serie di bug. Ed oggi è stata annunciata una nuova patch in arrivo, creata dalla community e approvata da Valve intitolata "The Last Stand".Questo aggiornamento segna il primo contenuto per il gioco da Cold Stream pubblicato nel 2012. Attualmente la patch non ha ancora una data di uscita e la descrizione del video pubblicato su YouTube svela pochissimi dettagli, ma Valve ha comunque confermato che il nuovo contenuto arriverà presto."Sono passati molti anni dal primo contagio. Silenzio radio, nessun segno di vita, nient'altro che speranze inesistenti...CEDA non ci salverà", dice il post sul ... Leggi su eurogamer

Tranquilli, non siete stati misteriosamente sparati indietro nel tempo di qualche anno: siamo ancora nel 2020 (purtroppo, direbbero molti), dobbiamo ancora girare con la mascherina, non esiste gioco i ...