Lazio, colpo in prospettiva: arriva il cugino di Nasri (Di giovedì 27 agosto 2020) Calciomercato Lazio: i biancocelesti hanno acquistato Kais Nasri colpo in prospettiva per la Lazio che per la Primavera biancoceleste ha ingaggio Kais Nasri, cugino dell’ex Arsenal Samir. Ad annunciarlo, lo stesso calciatore sui propri social. «Sono orgoglioso e molto felice di annunciare la firma del mio primo contratto da professionista con la Lazio. Oggi è il culmine di tante fatiche, sacrifici ma soprattutto frutto di duro lavoro e tenacia. Mille grazie alla mia famiglia per il loro sostegno incondizionato, così come ai miei amici e parenti senza i quali nulla sarebbe stato possibile. Ma anche a tutti i club che mi hanno permesso di crescere al loro fianco e più in particolare al mio club ... Leggi su calcionews24

jeanpauldl1998 : @TheRiddler1899 Effettivamente non è un colpo da Lazio per come la conosciamo noi - ShinichiroMo84 : @MarcoValerioBav @AlessioSfl Sono fiducioso sul fatto che la Lazio proceda a bocca cucita, di solito quando l’obiet… - Mediagol : #VIDEO Calciomercato #Lazio, grande colpo per la porta: le visite mediche di Pepe #Reina -

Ztl, varchi aperti fino al 30 agosto. M5s indeciso sulla proroga. Stefàno: "Più auto non significa più acquisti"

I varchi elettronici di Trastevere, Tridente e Centro Storico da lunedì 31 agosto torneranno in funzione. Salvo ripensimenti dell'ultima ora. La Sindaca non ha infatti ancora sciolto i dubbi sulla pos ...

Colpo in prospettiva per la Lazio che per la Primavera biancoceleste ha ingaggio Kais Nasri, cugino dell'ex Arsenal Samir. Ad annunciarlo, lo stesso calciatore sui propri social. «Sono orgoglioso e mo ...