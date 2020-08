Inter, Javier Zanetti: «25 anni fa il mio esordio in nerazzurro, la mia pelle» (Di giovedì 27 agosto 2020) Javier Zanetti ha ricordato il giorno del suo esordio con la maglia dell’Inter Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, sui suoi social network ha ricordato l’anniversario del suo esordio con la maglia nerazzurra. «Oggi, 25 anni fa, iniziava la mia storia con questi colori. Da quell’Inter-Vicenza del 27 agosto 1995 sento la maglia nerazzurra come la mia pelle, una famiglia. L’orgoglio di essere parte dell’Inter da quel pomeriggio a San Siro è più forte ogni giorno, da 25 anni». Oggi, 25 anni fa, iniziava la mia storia con questi colori. Da ... Leggi su calcionews24

