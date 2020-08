"Gioele grave dopo l'impatto": c'è una prova nel parabrezza (Di giovedì 27 agosto 2020) Valentina Dardari Viviana Parisi non aveva ferite alla testa, ma il parabrezza era lesionato. L'ipotesi: il bimbo non era legato al seggiolino o il dispositivo non era agganciato al sedile Ancora esami da parte degli esperti sull’auto di Viviana Parisi, la Opel Corsa utilizzata dalla donna lunedì 3 agosto. A bordo della vettura la mamma e il figlio Gioele. Secondo quanto emerso dall’ultimo controllo, la Polizia Scientifica avrebbe riscontrato alcune lesioni sul parabrezza anteriore. Uno dei due passeggeri avrebbe quindi potuto sbattere la testa in modo violento contro il parabrezza durante l’incidente tra la macchina e il furgoncino dell’Anas, avvenuto nella galleria Pizzo Turda dell’autostrada A20 Messina-Palermo. Il parabrezza era ... Leggi su ilgiornale

