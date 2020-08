Fondazione Gimbe: i nuovi contagi quasi raddoppiati in appena sette giorni (Di giovedì 27 agosto 2020) Impennata di positivi: +3.139 dal 19 al 25 agosto (92,4% in più rispetto alla settimana precedente) grazie all’amento dei test. Risalgono ricoveri e pazienti in terapia intensiva. Cartabellotta: «È legittimo chiedersi se sia già seconda ondata, ma siamo preparati» Leggi su corriere

Corriere : Il monitoraggio della Fondazione Gimbe: nuovi contagi quasi raddoppiati in sette giorni - andvaccaro : RT @neXtquotidiano: Coronavirus: la Fondazione #Gimbe e la crescita del rapporto tra casi testati e positivi - SchiroTheBabe : RT @Corriere: Il monitoraggio della Fondazione Gimbe: nuovi contagi quasi raddoppiati in sette giorni - antoamadori : RT @neXtquotidiano: Coronavirus: la Fondazione #Gimbe e la crescita del rapporto tra casi testati e positivi - antoamadori : RT @giornalettismo: Nell'ultima settimana non sono aumentati solo i contagi, ma anche i pazienti ricoverati (con sintomi) in ospedale e nel… -