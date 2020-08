Fitbit Sense: il primo smartwatch capace di rilevare lo stress (Di giovedì 27 agosto 2020) Lo smartwatch Fitbit Sense si aggiorna con nuove interessanti funzioni. E’ il primo a rilevare la capacità di stress. La società californiana ha studiato un sistema di analisi parametrato in grado di migliorare la salute e il benessere del corpo. Nel nuovo aggiornamento anche Versa 2 e Inspire 3. Fitbit Sense Il nuovo Fitbit Sense ricorda l’apple Watch 5 ma ha uno spessore più grande 12,35 mm, lo schermo è un Amoled touch da 1,58 pollici a colori con un sistema di luminosità ambientale in grado di adattarsi alla luce automaticamente. Possiede un supporto Gps con mappe e localizzazione e integra i due assistenti vocali Alexa e Google Assistant. L’autonomia del ... Leggi su quotidianpost

