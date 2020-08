Federico Fashion Style positivo al Covid19: ‘Sono andato al mare con la febbre’ (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella lunga lista di vip contagiati dal Coronavirus c’è anche Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style. L’hair stylist dei vip nei giorni scorsi ha fatto sapere di essere risultato positivo al Covid-19 preso nel corso della vacanza in Sardegna. A trarlo in inganno, malgrado la febbre, è stato il risultato del test sierologico, che era negativo. Ecco perché sui social fa chiarezza circa quel che è uscito nelle ultime ore sul proprio conto: “Ragazzi, leggo cose allucinanti. La verità è che in Sardegna avevo un po’ la temperatura, ho fatto il sierologico ed era negativo. Per questo ho continuato ad andare al mare, pensavo fosse una febbre di gola. Segnalazioni dicono che ho viaggiato in aereo. No, ho ... Leggi su tvzap.kataweb

