Federico Castello Fellow: chi è il giovane cantante, carriera e curiosità (Di giovedì 27 agosto 2020) carriera e curiosità su Federico Castello in arte Fellow: chi è il giovane cantante finalista al Festival di Castrocaro 2020. Fellow, pseudonimo del giovane cantautore astigiano Federico Castello, classe 2000, è uno dei finalisti dell’edizione 2020 del Festival di Castrocaro. Interprete e autore dei brani che scrive, ha preso parte ad uno spettacolo organizzato da Medici … L'articolo Federico Castello Fellow: chi è il giovane cantante, carriera e curiosità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Questa sera, giovedì 27 agosto 2020, su Rai 2 va in onda la finale del Festival di Castrocaro 2020, giunto alla 63esima edizione. Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Stefano De Martino.Festival di Castrocaro 2020, la finale oggi 27 agosto in diretta su Rai 2: Chi sarà il vincitore? Otto finalisti e una giuria speciale. Stefano De Martino alla conduzione Stasera ci sarà la finale del ...