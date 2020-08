F1 News | Wolff: “In Belgio non vinciamo dal 2017, è ora di tornare sul gradino più alto del podio” (Di giovedì 27 agosto 2020) Difficile immaginarlo, dopo sei anni di trionfi ed un settimo in corso, ma talvolta anche la Mercedes ha sete di rivincita. Sono poche le piste nelle quali, durante questi anni di Formula 1 ibrida, la scuderia di Brackley ha vissuto più gare complicate in stagioni consecutivi. Durante le prime annate di dominio una pista ‘debole’ per la casa di Stoccarda era considerata Singapore. Adesso, numeri alla mano, un discorso simile si potrebbe fare per Spa-Francorchamps. Negli ultimi due anni infatti lo spettacolare tracciato belga ha sempre visto vincere una Ferrari, nel 2018 con Sebastian Vettel e nel 2019 con Charles Leclerc. Due gare, queste, che fecero da ulteriore combustibile per i sospetti della scuderia tedesca nei confronti della power unit di Maranello. Quest’anno però il motore è uno dei tanti punti forti ... Leggi su giornal

