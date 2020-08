Emma Marrone è guarita: “Sono definitivamente uscita dalla malattia” (Di giovedì 27 agosto 2020) Non è l’inferno, o ancora meglio è finalmente il caso di dirlo, Non è più l’inferno: Emma Marrone è definitivamente uscita dalla malattia. Con grinta, forza e coraggio Emma Marrone ha sconfitto una volta per tutte il tumore. Un problema di salute che nel settembre del 2019 l’aveva costretta a fermarsi, costringendola a rinunciare anche alla musica. Emma Marrone ha vinto la battaglia contro la malattia La vita di Emma Marrone ricomincia da qui, da una chiamata, una telefonata del suo medico che finalmente ha una buona notizia da comunicarle: “Mi diceva che in base agli ultimi esami sono uscita ... Leggi su thesocialpost

