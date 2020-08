Cuore di mare, il testo della canzone di Jacopo Ottonello a Castrocaro 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Qual è il testo della canzone di Jacopo Ottonello, Cuore di mare, al Festival di Castrocaro 2020? Di seguito il testo integrale della canzone in gara nella finale della 63esima edizione della kermesse: Credevo di essere diverso Di non nascondere la voglia Di chiamarti ancora Ma adesso sono così fermo Così testardo senza niente Che mi cambia strada Dovevo esserlo più spesso E non so stare a quel miraggio Che sei tu la sola Per non reprimere me stesso Mi pento E ora che sono qua Tutto sembra avere un senso Si, ora che non mi va Riprendo il mio rispetto Che il Cuore batte ancora Senza te Credevo di essere ... Leggi su tpi

palombo_rossana : RT @Marghe58277301: @Marghe58277301?? Ti racconterò di mio nonno, forte umile pescatore .. io vengo da una famiglia di pescatori .. sono cre… - Paola_Glmnn : RT @Marghe58277301: @Marghe58277301?? Ti racconterò di mio nonno, forte umile pescatore .. io vengo da una famiglia di pescatori .. sono cre… - hotelfelix1 : “Ciao ciao ciao mare….il ricordo dell’estate si risveglia nel mio cuore” Per salutare insieme l’estate che sta fine… - mgrazia1961 : RT @I_do_my_way: Mi hanno portato una conchiglia. Dentro canta un mare di carta. Il mio cuore si riempie d’acqua con pesciolini d’ombra e d… - Morbidosamente : RT @fragolinarossa8: ???? ??Quando ti voglio pensare c’è sempre una canzone, un albero dentro il mare, un’isola sul mio cuore?? ??René Aub… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuore mare Cuore di mare, il testo della canzone di Jacopo Ottonello a Castrocaro 2020 TPI Se piove, questo amianto finisce in mare. Non c’è limite all’inciviltà

Nel letto del Colognati una discarica di eternit sta lì ad attende un’eventuale piena. Sconvolge la perizia con cui si è riusciti a portare il materiale inerte proprio al centro dell’alveo Trasportar ...

Lapo Elkann: «Mi sentivo meno degli altri. Ho imparato a chiedere aiuto e non mi vergogno più di quello che sono»

Lapo Elkann parte a razzo: «Sto bene, sono combattivo, costruttivo, però preoccupato. Molto». Preoccupato per che cosa esattamente? «Non voglio entrare nelle polemiche. Faccio quest’intervista solo pe ...

Nel letto del Colognati una discarica di eternit sta lì ad attende un’eventuale piena. Sconvolge la perizia con cui si è riusciti a portare il materiale inerte proprio al centro dell’alveo Trasportar ...Lapo Elkann parte a razzo: «Sto bene, sono combattivo, costruttivo, però preoccupato. Molto». Preoccupato per che cosa esattamente? «Non voglio entrare nelle polemiche. Faccio quest’intervista solo pe ...