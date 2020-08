Covid, non solo Sardegna: allerta focolai discoteche dal Lazio alla Romagna. «Impossibile riaprirle in inverno» (Di giovedì 27 agosto 2020) Cinquanta ragazzi di tutta la Romagna positivi dopo una festa di Ferragosto nella discoteca Indie di Cervia. Non c'è solo la Costa Smeralda, dove la rete dei locali notturni di alto... Leggi su ilmattino

marattin : Il commissario Ue al commercio (delega cruciale perché esclusiva Ue) si è dimesso perché ha partecipato ad una cena… - stanzaselvaggia : Quello che non torna nella vicenda del ricovero di Briatore al San Raffaele. - NicolaPorro : Tutti quelli che godono per il Covid di #FlavioBriatore il virus ce l'hanno nel cervello. E per loro non ci sarà ma… - iltritapieghe : @ogerius Ma ti immagini?Ci hanno pompato i maroni che il COVID è il male assoluto e poi ci dicono si si tutti dentr… - awanasgh : @AlessaV81 @Mm660412 @AlwaysbusyPaolo @fattoquotidiano @marcotravaglio Inoltre se minimizzi dicendo che è un raffre… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Covid, non solo Sardegna: allerta focolai discoteche dal Lazio alla Romagna. «Impossibile riaprirle in inverno» Il Messaggero Coronavirus, altri 152 casi nel Lazio. D’Amato: “Impennata evitabile con più controlli e responsabilità”

Non accenna a scendere la curva dei contagi nella regione Lazio. Anche oggi, infatti, sono 152 i casi, ed un altro decesso, registrati rispetto a ieri sul territorio. Di questi 102 sono a Roma e si co ...

Coronavirus, 99 nuovi casi in Toscana. Età media 38 anni

In Toscana sono 11.513 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispett ...

Non accenna a scendere la curva dei contagi nella regione Lazio. Anche oggi, infatti, sono 152 i casi, ed un altro decesso, registrati rispetto a ieri sul territorio. Di questi 102 sono a Roma e si co ...In Toscana sono 11.513 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispett ...