Coronavirus, Capua: “La pandemia era prevedibile e si poteva evitare” (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus ed errori. Tanti sono stati quelli commessi dagli scienziati secondo Ilaria Capua. La scienziata sottolinea che le misure per prevenire l’epidemia restano sempre le stesse. Fa anche una critica alla comunità scientifica. Ha sbagliato nell’aver preso sotto gamba la pandemia. A suo avviso infatti la pandemia si sarebbe potuta evitare. L’auspicio è che possa servire da lezione per il futuro. Coronavirus, Capua: “Le regole sono sempre le stesse” Intervistata dal Corriere della Sera Ilaria Capua ha le idee chiare. Il Coronavirus continua a far paura e questo c’era da aspettarselo. “Era illusorio pensare che con l’estate si sarebbe ‘ritirato’. I virus non pensano e non ... Leggi su newspad

