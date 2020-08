Controlli fiscali settembre 2020: quali sono e chi rischia (Di giovedì 27 agosto 2020) Una serie di Controlli fiscali ripartirà a settembre 2020. Nonostante l’emergenza sanitaria abbia un po’ stravolto diversi calendari e scadenze, soprattutto relative agli adempimenti fiscali (ivi compresi i Controlli del fisco), in autunno si cercherà di ripartire con alcune verifiche fiscali. Il governo ha ritardato e fatto slittare alcuni accertamenti per venire incontro a contribuenti privati e imprese con problemi di liquidità, prorogando alcuni Controlli più in là, ma a partire da settembre ripartiranno alcuni accertamenti, soprattutto in merito all’evasione delle tasse.Segui Termometro Politico su Google News Controlli fiscali ... Leggi su termometropolitico

botero1960 : @Preci14971514 perche' sono evasori e temono i controlli fiscali - angelmnt99 : @UgoBruno3 @g_lascala Ho idea che il pizzaiolo se esterna come una anatra è perché non prende mazzette ulteriori fu… - riccardo_71 : @MimmoGigliotti @FurioGarbagnati Questa è un'altra storia. Logico che vanno fatti i controlli fiscali. - venetolink : @dottorbarbieri @IoFausto Immagino controlli fiscali tipo anni 90, in assetto di guerra, non al sudde, ovviamente,… - MimmoGigliotti : @FurioGarbagnati Sì, ma infatti... È stata fatta causa e ispezione al #Billionaire? Si faranno controlli fiscali a… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli fiscali Controlli fiscali 2020: cosa aspettarsi al rientro dalle ferie Money.it Sequestrato autolavaggio abusivo alla Bandita, scaricava acque reflue nelle fognature senza autorizzazione

Nei giorni scorsi i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, nell’ambito del controllo economico del territorio, hanno individuato un’attività di autolavaggio totalmente abusiva, s ...

Trade War, gli Usa pensano a nuovi “ban” sui chip

Gli Stati Uniti stanno pensando di imporre nuove restrizioni all’esportazione di apparechiature per la produzione di semiconduttori. Il divieto comprenderebbe sia gli impianti e gli strumenti fisici c ...

Nei giorni scorsi i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, nell’ambito del controllo economico del territorio, hanno individuato un’attività di autolavaggio totalmente abusiva, s ...Gli Stati Uniti stanno pensando di imporre nuove restrizioni all’esportazione di apparechiature per la produzione di semiconduttori. Il divieto comprenderebbe sia gli impianti e gli strumenti fisici c ...