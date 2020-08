Calciatore dell’UsAngri positivo, la solidarietà del sindaco Ferraioli (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli ha espresso la sua vicinanza all’Us Angri per il momento delicato che sta vivendo la società, dopo aver avuto la conferma della positività di un Calciatore grigiorosso. Il giocatore in questione non è cittadino angrese, ma l’episodio ha indotto la società a sospendere in maniera preventiva ogni tipo di attività in questa fase di ritiro. “Resto a disposizione della società e dei calciatori per qualsiasi necessità si dovesse presentare” ha detto il primo cittadino. L'articolo Calciatore dell’UsAngri positivo, la solidarietà del sindaco Ferraioli proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

