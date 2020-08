Batman: Ben Affleck si prepara a superare il record di Christian Bale (Di giovedì 27 agosto 2020) La presenza di Ben Affleck nel cast di The Flash permetterà all'attore di stabilire un record riguardante gli interpreti di Batman al cinema. Ben Affleck tornerà ad interpretare di nuovo Batman nel film The Flash con Ezra Miller e stabilirà così un record per quanto riguarda gli interpreti del supereroe DC sul grande schermo. Negli ultimi giorni si è parlato molto di The Flash, il film con Ezra Miller in uscita nel 2022, soprattutto perché è stato annunciato il coinvolgimento di due attori non certo sconosciuti, ovvero Ben Affleck e Michael Keaton. Come risaputo, ad accomunare questi due interpreti è Batman, supereroe DC il cui costume è stato indossato da entrambi, a quasi trent'anni di ... Leggi su movieplayer

