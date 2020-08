Bambino autistico fa le bolle di sapone in balcone: la vicina chiama i vigili per farlo multare (Di giovedì 27 agosto 2020) Ci sono storie a cui si fa fatica a credere. Storie che si trascinano dietro la mancanza di comprensione e di ascolto. E forse sono proprio queste le ?distanze sociali? causate dal... Leggi su ilmattino

