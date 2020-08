Xiaomi lancia in Cina un interessante PC da gaming a poco più di €200 (Di mercoledì 26 agosto 2020) In molti associano il marchio Xiaomi agli smartphone ma l'azienda è famosa anche in altri settori, come quello dei PC da gaming. E oggi, vi parliamo proprio del nuovo PC della compagnia pensato per i giocatori, che ha un prezzo decisamente sorprendente.Il PC da gaming, conosciuto come Ningmei Desktop PC, è disponibile in diverse edizioni con quella base venduta a 1799 yuan in Cina, ovvero circa 220 Euro. Un prezzo abbastanza abbordabile considerando le componenti della macchina e il suo design.Ningmei Desktop PC è alimentato da un processore AMD Ryzen R5 2600, accoppiato a una GPU RX550-4G, 8GB di RAM e 180GB di SSD. Specifiche decisamente ottime per la fascia di prezzo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

In molti associano il marchio Xiaomi agli smartphone ma l'azienda è famosa anche in altri settori, come quello dei PC da gaming. E oggi, vi parliamo proprio del nuovo PC della compagnia pensato per i ...

