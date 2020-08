Verstappen è cauto riguardo al Gran Premio di Spa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Max Verstappen sembra poter essere l’unico rivale di Lewis Hamilton nella corsa al titolo di campione del Mondo di Formula 1. Infatti le altre scuderie sembrano essere lontanissime anche dal solo poter impensierire la Mercedes; inoltre Bottas, il secondo pilota della scuderia, difficilmente ruberà il ruolo di prima guida al pilota inglese pluricampione del Mondo. Verstappen, sulla sua Red Bull, sembra quindi essere davvero l’unico in corsa per il titolo mondiale. riguardo Spa, Gran Premio in programma questo weekend, Verstappen è cauto. Infatti analizzando con Grande saggezza la situazione ha descritto le sensazioni che prova in vista del prossimo weekend di gara. LE PAROLE DI ... Leggi su sport.periodicodaily

In Spagna è andato alla grande, con un secondo posto dietro a Lewis Hamilton, ma in Belgio la situazione potrebbe essere un po’ più complicata. O così almeno crede Max Verstappen, in un’intervista pri ...

Da una figuraccia evitata al dominio assoluto

Lo si è letto e detto mille volte ma i risultati degli ultimi tre Gran Premi confermano una volta di più l’importanza degli pneumatici, vera cruna dell’ago attraverso cui passano le prestazioni assolu ...

