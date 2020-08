Torre Annunziata: gambizzato un giovane a piazza Cesaro (Di mercoledì 26 agosto 2020) La vittima, 24 anni, è stata ferita con cinque colpi. Non è in pericolo di vita Leggi su repubblica

Agguato nella notte a Torre Annunziata. Un uomo è stato colpito alle gambe poco dopo la mezzanotte da cinque colpi di pistola a piazza Cesaro, non lontano dal monumento ai caduti. Una scia di sangue i ...Spari in piazza, gambizzato giovane pusher. L'agguato è avvenuto poco dopo la mezzanotte, a piazza Ernesto Cesaro, nel cuore di Torre Annunziata. Francesco De Angelis, 24 anni, già noto per fatti di d ...