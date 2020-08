Tiziano Ferro in lacrime, salutarsi non è semplice: i fan non si trattengono (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tiziano Ferro in lacrime su Instagram lascia i fan senza parole, il cantante lascia tutti senza parole. Impossibile trattenersi per i suoi fan. Foto: Instagram @TizianoFerroNei giorni scorsi Tiziano Ferro ha lasciato tutti senza parole parlando della sua notte da incubo. Il suo cane Beau è stato operato dopo essere trasportato con urgenza in una clinica veterinaria. Il cantante si è mostrato in lacrime sul suo profilo Instagram, le domande sono tante: cos’ha turbato così tanto il cantante? Il piccolo Beau sta bene? Tiziano Ferro in lacrime su Instagram, c’entra il suo cane Beau Foto: Instagram ... Leggi su chenews

