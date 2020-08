Tecnica 'clampess' in 3D all'ospedale Garibaldi-Nesima: asportata massa di 6 centimetri (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un intervento di chirurgia urologica avanzata è stato eseguito all'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania dall'equipe diretta dal prof. Mario Falsaperla che, utilizzando la Tecnica laparoscopica 3D, ha ... Leggi su cataniatoday

Agenzia ANSA

Eseguita dall'equipe diretta dal prof. Mario Falsaperla.. La paziente, monorene per via di un precedente intervento, era in condizioni precarie e difficili. La tecnica, denominata ' Clampless ' perché ...(ANSA) - CATANIA, 26 AGO - Un intervento di chirurgia urologica avanzata è stato eseguito all'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania dall'equipe diretta dal prof. Mario Falsaperla che, utilizzando la te ...