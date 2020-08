Sonic protagonista a suo modo della propaganda di Bolsonaro (Di mercoledì 26 agosto 2020) A quanto pare a Bolsonaro (o a chi cura i suoi social) piace Sonic. Il presidente brasiliano aveva già utilizzato un brano del gioco Sonic The Hedgehog nel 2006 in uno dei suoi video lo scorso anno e adesso l'ha fatto ancora.Questa volta però è stata usata una melodia che moltissimi conoscono: si tratta del brano presente nella Green Hill Zone. Il tweet pubblicato mostra alcuni lavoratori alle prese con una costruzione di cemento e di sicuro questa melodia cozza incredibilmente con ciò che viene mostrato.Ad accorgersene sono stati alcuni utenti, che su Twitter hanno iniziato a mandare una serie di messaggi. Uno recita: "Non è stato più sufficiente utilizzare il brano 'His World' lo scorso anno, ora hai dovuto usare anche il tema di Green Hill Zone". Di seguito potete dare uno sguardo al tweet ... Leggi su eurogamer

Roma, 26 ago. (askanews) - Nell'ambiente lo chiamano "King of Hollywood". Poche persone hanno avuto un impatto così prorompente sull'industria dell'intrattenimento. Produttore discografico e cinematog ...

Sonic: spunta video di un gioco cancellato ambientato nel suo universo

Se siete amanti dei videogiochi firmati SEGA, sarete curiosi di scoprire che la compagnia giapponese ha cancellato tempo addietro un videogioco ambientato all’interno dell’universo di Sonic the Hedgeh ...

