"Se non avete le p****, siete delle checche". Moric disperata chiede aiuto per un video del figlio: "Non è in lui" / Guarda (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nina Moric lancia un sos per il figlio Carlos, usando bastone e carota: “Vergognati per quello che dici...”. La dura presa di posizione della modella croata è giunta dopo che il figlio avuto da Fabrizio Corona ha pubblicato una Stories Instagram in cui dichiara: “La determinazione è tutto nella vita, se non avete le p…e siete delle checche”, riporta Gossip e tv. Proprio sul termine checche che Nina ha ripreso il giovane da pochi giorni 18enne. La Moric ha poi chiesto scusa a nome del figlio, aggiungendo di non riconoscerlo più nell'ultimo periodo. Un vero e proprio ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Visto che in un servizio di #InOnda su La7 dicono che esagero... Nuovi contagi in Sicilia? 90% clandestini. Scommet… - matteosalvinimi : Per non arrabbiarsi con due dei giornalisti più simpaticamente e faziosamente sinistri d’Italia (Telese e Parenzo s… - AlbertoBagnai : Ma guarda! Un’altra cosa di cui non mi avete mai sentito parlare… - Davidone74 : RT @SakuranboDaruma: @Davidone74 @LucaMagmo Ma dal ciambellone bruciato non avete imparato nulla eh?!? Google Vi aiuta. Google Vi dona ciò… - mamba77_black : RT @CesareSacchetti: I carabinieri hanno chiesto alla ragazza di un amico di indossare la mascherina, ma lei ha risposto correttamente rico… -