Salvatore Ferragamo sotto i riflettori dopo upgrade Jefferies (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Brilla in Borsa Ferragamo, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 7,30%. Il titolo è stato galvabnizzato da un upgrade di Jefferies a Buy da Hold, con rialzo del Target price a 15 da 11 euro. Alla base della decisione, la constatazione che la crisi del Covid potrebbe accelerare una reazione all’indeblimento del brand compresa la vendita. A livello comparativo su base settimanale, il trend della maison del lusso evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Salvatore Ferragamo rispetto all’indice. Il quadro tecnico della casa di moda italiana segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con ... Leggi su quifinanza

ughodiosa : @silalabo Signorina Misteriosa de Salvatore Ferragamo - TendenzaMercati : Salvatore Ferragamo: per Jefferies è Buy => - marinadndy : RT @IzzaOnly: salvatore Ferragamo the bomb - IzzaOnly : salvatore Ferragamo the bomb - savhr_ : Salvatore Ferragamo ?? -