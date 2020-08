Rusconi (Anp Lazio): “Docenti segnalano mancate risposte dall’Asl per i test” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – “Mi sono arrivate varie segnalazioni di insegnanti che hanno provato a chiamare le Asl per sottoporsi al test ma non hanno mai ricevuto risposta. Leggi su dire

«Mi sono arrivate varie segnalazioni di insegnanti che hanno provato a chiamare le Asl per sottoporsi al test ma non hanno mai ricevuto risposta. Questo ritengo che sia molto grave e come Associazione ...

Rientro nel caos, su test sierologici e trasporti insufficienti errori clamorosi: intervista a Mario Rusconi (Anp)

Mentre il governo continua ad organizzare vertici per definire le strategie d’inizio anno scolastico, in diversi addetti ai lavori cresce la preoccupazione su alcuni nodi difficili da sciogliere, come ...

