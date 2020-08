Roma, calci e pugni allo Zoomarine: ragazza cade a terra esanime VIDEO (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una rissa tra famiglie napoletane ha lasciato sgomenti i turisti che a centinaia hanno assistito alla scena, c’erano anche molti bambini. La scritta ‘benvenuti a Zoomarine’ che campeggia alle spalle delle persone che si stanno pestando di santa ragione, sembra quasi una beffa. Ma la consolazione è che di gente così non se ne vede tutti i giorni, e il parco acquatico di Torvaianica non ha certo perso la sua nobile reputazione. Anche perché è successo tutto fuori, nel VIDEO si notano anche della maglie arancioni: sono quelle della sicurezza del parco, cercano in qualche modo di sedare la rissa, ma tra calci, pugni e spintoni, fanno molta fatica. C’erano centinaia di persone fuori dal parco nel momento della rissa, molti erano bambini ovviamente visto ... Leggi su chenews

Arek Milik continua ad essere il sogno nemmeno troppo nascosto della Roma. Il club giallorosso offre due calciatori al Napoli. L'attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, ha trovato l'accordo con la Juv ...

Sampdoria: domani stagione al via

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Si apre ufficialmente domani la stagione 2020/21 per la Sampdoria di Claudio Ranieri. In mattinata i blucerchiati saranno sottoposti a controlli e test individuali mentre nel t ...

