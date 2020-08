Referendum, il Pd rischia di pagare pegno (Di mercoledì 26 agosto 2020) C’è chi pensa che al Referendum del 20 settembre ci potrebbero stupire i «no» alla riforma che taglia il numero dei parlamentari. E c’è chi invece, più verosimilmente, prevede una schiacciante vittoria dei sì, con conseguente trionfo di Luigi Di Maio e soci, i principali sostenitori della riforma costituzionale. Di seguito anche Salvini e Meloni, anche se in misura minore, potranno intestarsi una riforma che hanno appoggiato nelle aule parlamentari. Chi invece rischia di pagare pegno in ogni caso è il Pd. Il partito di Zingaretti, nel corso dei primi tre esami parlamentari previsti per riformare la Costituzione, si è battuto contro la mannaia grillina evidenziandone crudamente non solo le incongruenze tecnico-politiche ma addirittura la ... Leggi su ecodibergamo

sir_action : RT @giangolz: Sul #Referendum ho già scritto e ribadisco: questo Paese NON ha bisogno di minore rappresentatività delle proprie istituzioni… - GaiaTerra3 : RT @fab_ricci: Referendum, Sgalla: «Con la vittoria del Sì l’Umbria rischia l’irrilevanza» - erpedrini : RT @Lidia_Undiemi: Ritengo cosa scorretta l’aver indetto un referendum in un periodo in cui non si possono organizzare liberamente eventi p… - mimmoanzivino : RT @giangolz: Sul #Referendum ho già scritto e ribadisco: questo Paese NON ha bisogno di minore rappresentatività delle proprie istituzioni… - dbgiovanna : RT @fab_ricci: Referendum, Sgalla: «Con la vittoria del Sì l’Umbria rischia l’irrilevanza» -