Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno e temperature in lieve aumento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso sulle zone settentrionali, dove non si escludono locali deboli piogge; sereno o poco nuvoloso sulle zone centro-meridionali. Venti: da deboli a moderati occidentali. Mari: poco mossi tendenti a mossi sulla costa centro-settentrionale. temperature: minime in ulteriore lieve calo in pianura, massime stazionarie o in lieve aumento. Domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle province settentrionali, con tendenza a schiarite nel pomeriggio; sereno o poco nuvoloso ... Leggi su meteoweb.eu

