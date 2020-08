Pontedera, incidente in Fipili, muore una donna. Coinvolti Tir e furgone (Di mercoledì 26 agosto 2020) incidente mortale in Fipili nel primo pomeriggio di martedì 26 agosto tra gli svincoli di Ponsacco e Pontedera . E' accaduto intorno alle 14. Sono due i camion Coinvolti oltre a un furgone. Sono ... Leggi su lanazione

