Pavia | coltiva marijuana sul balcone | denunciato

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - I carabinieri di Godiasco Salice Terme, in provincia di Pavia, nel corso di servizi di controllo del territorio, in una frazione del Comune di Rocca Susella, si accorgevano che dal balcone di un'abitazione vi erano rigogliose piante di marijuana. Le sei piante alte circa 150 centimetri sono state sequestrate dai militari a un 35enne - già noto per i suoi precedenti di polizia - che ha in uso l'abitazione. La perquisizione nella casa principale dell'indagato, a Voghera, ha permesso di trovare e sequestrare 72 grammi di marijuana e 54 grammi di hashish. Il giovane è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzato allo spaccio.

