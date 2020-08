Nasce il sodalizio tra i-Exe e Inov8 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Quando un brand dal cuore tecnologico, spirito outdoor e qualità ineccepibile come quello i-eXe incontra un altro brand con le stesse caratteristiche, non può che Nascere un'intesa fantastica. Questo ... Leggi su corrieredellosport

SerFiss : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 17 agosto 1936 nasce Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti, paroliere, produttore discografico e scritto… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce sodalizio

Corriere dello Sport.it

Quando un brand dal cuore tecnologico, spirito outdoor e qualità ineccepibile come quello i-eXe incontra un altro brand con le stesse caratteristiche, non può che nascere un’intesa fantastica. Questo ...Dopo il cambio di denominazione da Sant'Elena Quartu a Sant'Elena Quartucciu, società promossa in Eccellenza, a Quartucciu sta per nasce una Terza categoria. Un gruppo di amici del posto sta infatti c ...