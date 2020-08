Milan, Calhanoglu: «Il premio di MVP? Merito di tutti» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Hakan Calhanoglu ha parlato del premio di MVP e della nuova stagione alle porte Ai microfoni di Milan TV, Hakan Calhanoglu ha parlato della conquista del premio di MVP del mese di luglio e dell’inizio di stagione in rossonero. «Voglio continuare a giocare così. Ieri abbiamo fatto un grande allenamento e vogliamo riprendere da dove abbiamo finito. premio di MVP di luglio? Merito di tutti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il portiere rossonero, classe 1999, è sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2021. – Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come una del ...