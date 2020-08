Mercato Juventus, le casse si riempiono: ancora una cessione in vista (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mercato Juventus – L’obiettivo principale è quello di monetizzare dalle cessioni per poi intavolare trattative volte a rinforzare la squadra. L’addio di Blaise Matuidi dovrebbe essere seguito da quello di Gonzalo Higuain ma la dirigenza presieduta da Andrea Agnelli potrebbe cedere anche Cristian Romero. Il difensore, dopo l’esperienza al Genoa, sarà solo di passaggio alla Continassa perché l’Atalanta ha preso serie informazioni per assicurarsene le prestazioni. Mercato Juventus: Romero verso l’Atalanta Secondo quanto riportato da “L’Eco di Bergamo”, il club di Percassi avrebbe messo sul piatto ben 25 milioni di Euro per convincere i bianconeri a lasciar partire il ragazzo. L’operazione di Mercato non è ... Leggi su juvedipendenza

