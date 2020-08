Melania in campo per rieleggere Donald (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alla convention Repubblicana parla la first lady. Nessun attacco ai dem ma toni pacati per ribadire il sostegno al marito: 'ama l'America e votare per lui significa votare per i valori tradizionali ... Leggi su tg.la7

