Lo strazio di Eleonora Daniele per la morte del piccolo Evan: “Ho pianto, non si può far morire un bambino” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Questo mese di agosto, ci ha purtroppo raccontato le storie di due bambini, molto diverse tra di loro. Evan e Gioele hanno però una cosa in comune: due vite spezzate senza nessuna colpa. Due anime innocenti che pagano per errori altrui. La storia di Gioele è certo molto diversa: aveva tanto amore e una famiglia che lo trattava come un principe. La storia di Evan invece è quella di un bambino maltrattato e non difeso da un sistema che, ancora una volta ha fallito. Già perchè il papà del bambino, avrebbe voluto dargli l’amore che non riceveva. Perchè la madre era stata già accusata di maltrattamenti, eppure Evan, continuava a vivere con lei. Una storia straziante quella del bambino di Modica che ha lasciato il segno. Oggi dai social a parlare è anche ... Leggi su ultimenotizieflash

