La Vita in Diretta, Matano: «Io sono il cross man della squadra. Cuccarini? Ho fatto dei bei respiri» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alberto Matano Era rimasto in silenzio nei giorni della bagarre, ma ora Alberto Matano non si risparmia nell’affrontare la questione Lorella Cuccarini. Giorni fa ha dichiarato che l’ormai ex collega de La Vita in Diretta “di tutte le cose che si poteva inventare” quella del maschilista con un ego sfrenato “è la più surreale”. Ma non è finita qua; il conduttore e giornalista – a proposito dell’ormai nota mail d’accusa della Cuccarini – aggiunge: “All’inizio ero incredulo, l’ho riletta, ho fatto dei bei respiri e ho pensato che la priorità era andare in onda per l’ultima puntata. Ho pensato che non avrei ... Leggi su davidemaggio

pietroraffa : È umanamente giusto augurare a #Briatore di guarire presto. Come sarebbe umano, da parte sua, scusarsi per le min… - always__shines : oggi c'è la puntata hande e kerem sono tornati a blessarci la vita e faranno pure una diretta ma lo vedete che il m… - DD_Forum : RT @fondfranceschi: Debiti di vita e nuove schiavitù | 27 agosto 2020 ore 19.30 ni diretta #Zoom ? - fabiofabbretti : #LaVitaInDiretta, Alberto Matano: «Io sono il cross man della squadra. Cuccarini? Ho fatto dei bei respiri»… - SmorfiaDigitale : Alberto Matano al -