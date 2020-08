Inter, riscattato Sensi: un giovane al Sassuolo ma c'è un veto di mister Conte (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'Inter conferma Stefano Sensi, riscattandolo dal Sassuolo. Ai neroverdi un giovane ma Conte vuole trattenere Pirola Leggi su 90min

LukDer1995 : RT @NicoSchira: N'Golo #Kantè è il grande sogno di Antonio #Conte per l'#Inter 20/21: #Sensi verrà riscattato dal Sassuolo e #Barella inced… - marco_sossai : RT @NicoSchira: N'Golo #Kantè è il grande sogno di Antonio #Conte per l'#Inter 20/21: #Sensi verrà riscattato dal Sassuolo e #Barella inced… - BenacerDeMedici : RT @NicoSchira: N'Golo #Kantè è il grande sogno di Antonio #Conte per l'#Inter 20/21: #Sensi verrà riscattato dal Sassuolo e #Barella inced… - pecos1998 : RT @marifcinter: Oggi l'Inter ha riscattato ufficialmente Sensi per 20 milioni, depositati. In questa operazione, il Sassuolo potrà sceglie… - FrenkieCFC : RT @NicoSchira: N'Golo #Kantè è il grande sogno di Antonio #Conte per l'#Inter 20/21: #Sensi verrà riscattato dal Sassuolo e #Barella inced… -