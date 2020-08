“Grazie a quel piccoletto abbiamo avuto sette anni di lusso”. Il giudice Palamara verso il processo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rinviato a giudizio Luca Palamara per corruzione per l’esercizio delle funzioni. A beneficiare dei “favori” del lobbista Fabrizio Centofanti, valutati in circa 70 mila euro, l’ex magistrato e l’amica Adele Attisani. Il gip Lidia Brutti: “cifra sintomatica di interessi non confessabili” sette anni di lusso, tra Ibiza, Favignana e altre destinazioni paradisiache. Si compiacciono di … L'articolo “Grazie a quel piccoletto abbiamo avuto sette anni di lusso”. Il giudice Palamara verso il processo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

allegraneta : vi prego non credete a quel tizio che sta repostando cose sui l’rry solo per HYPE, la gente è perfida, è lui è un g… - franzosimax : Grazie di tutto Pipita #Higuain...soprattutto per quel giorno che mi hai fatto ??????????????.... - GaetanoMHaDetto : non partire più. La paura di non risolvere è rimasta, anzi si è amplificata. Ancora ci spero però, e anche questa p… - AleBerlo : @LucaFiorino24 Luca, io ti ammiro per la tua professionalità e bravura di telecronista. Sempre coinvolgente e prepa… - AnnaMariajuve : RT @SandroColitti: Grazie per le 149 partite, i 66 gol e i 16 assist con la nostra maglia. Grazie soprattutto per il gol, quel gol di 2 ann… -

Ultime Notizie dalla rete : “Grazie quel Università, mancano studentati: ecco perché in Italia gli studenti sono obbligati a stare in famiglia Corriere della Sera