Genoa, ds Faggiano: “Maran sarà il nostro allenatore” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo essersi svincolato dal Cagliari, Rolando Maran guiderà il Genoa per almeno due anni. Il tecnico è già in Liguria e il suo arrivo sulla panchina del Grifone è stato ufficializzato dal ds Daniele Faggiano che è stato presentato in sala stampa oggi al centro sportivo “Signorini” di Pegli. «Ci sono alcune pratiche burocratiche da sistemare. Comunque, l’ufficialità per Maran sarà data a breve». Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini esonerò Maran il primo marzo scorso dopo il ko per 4-3 con la Roma interrompendo in anticipo il contratto in scadenza 30 giugno 2022. Ma per l'ex tecnico del Catania il Cagliari fa parte ormai del passato da oggi dovrà pensare al Genoa visto che rimarrà fino al giugno 2022. ... Leggi su itasportpress

