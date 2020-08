Foggia, 81enne aggredita in casa durante la notte: ricoverata in ospedale (Di mercoledì 26 agosto 2020) In tre si sono introdotti nell'abitazione della donna a Monte Sant'Angelo. I carabinieri allertati da una vicina che ha sentito urla e rumori Leggi su repubblica

FOGGIA - Una 81enne è stata aggredita da tre malviventi che si sono introdotti nella sua abitazione a Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, dove la donna vive da sola, verso le 3.30 del mattino. La vittima ...

