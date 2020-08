Flavio Briatore parla dall’ospedale e prova a ridimensionare: “Ho una prostatite forte. Il covid? Può darsi che sia positivo…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore è ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano perché, secondo quanto rivelato dall’Espresso, sarebbe colpito dal covid-19. Una faccenda delicata che riguarda anche diversi dipendenti del suo Billionaire, dove sono stati registrati – ad ieri – 58 i casi positivi al covid-19 accertati su un totale 90 tamponi effettuati. Il diretto interessato in una intervista a Il Corriere della Sera ha affermato: “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Il tampone? Intanto che ero qui, l’ho fatto e ancora non so se sono positivo”. E quando il giornalista afferma “dicono tutti che lo è”, l’imprenditore cerca di minimizzare: “Può ... Leggi su ilfattoquotidiano

