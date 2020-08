Fate girare (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Credo nella scienza italiana”, ha detto la prima dei novanta volontari recatasi lunedì allo Spallanzani di Roma per farsi iniettare il test del vaccino Made in Italy contro il Coronavirus. Nei prossimi sette mesi le visite di monitoraggio e controllo su queste nobili cavie ci diranno se il vaccino Leggi su ilfoglio

matteosalvinimi : I numeri e la realtà, per fortuna, sono migliori e ben diversi dal terrorismo, dalla paura e dalle menzogne aliment… - Ukyo89304582 : Nessuno ne parla, fate girare. - EsaLamorte : RT @Priscil89660680: Fate girare fate girare fate girare fate girare fate girare fate girare fate girare fate girare fate girare https://t.… - Stocca64 : RT @Priscil89660680: Fate girare fate girare fate girare fate girare fate girare fate girare fate girare fate girare fate girare https://t.… - gabrillasarti2 : Fate girare !!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Fate girare

Il Foglio

“Credo nella scienza italiana”, ha detto la prima dei novanta volontari recatasi lunedì allo Spallanzani di Roma per farsi iniettare il test del vaccino Made in Italy contro il Coronavirus. Nei ...“Attenti!”. State attenti a ciò che fate, a chi scegliete, perché il futuro dell’America passa per questa scelta capitale. E il vostro è un voto a un bivio: se sbagliate, consegnate la nazione alla ro ...