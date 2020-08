Coronavirus, il Cotugno raddoppia i posti letto di sub intensiva (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'ospedale Cotugno di Napoli da domani raddoppia la propria capacità di posti letto nel reparto di terapia sub intensiva. Dagli attuali 8 posti letto si passerà dunque a 16. Leggi su tuttonapoli

