Coronavirus, allarme in Toscana: 1 morto e 161 contagi, oggi 26 agosto. 81 sono rientri dall’estero (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si registra un morto, un uomo di 74 anni della provincia di Lucca, ma sono addirittura 161 i nuovi contagi, oggi 26 agosto. 81 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 69 per motivi di vacanza (25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta). 21 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (18 Sardegna) Leggi su firenzepost

Si allarga di giorno in giorno il focolaio individuato nel territorio del Vesuviano: al momento si segnalano 87 casi di coronavirus.

Coronavirus in Italia, ultime notizie. Focolaio in un allevamento di polli nel Trevigiano: 222 positivi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Stando all’ultimo bollettino, sono 19,714 le persone attualmente positive al Coronavirus (Covid-19) in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di segu ...

